Doi minori, reținuți în Timiș. Au omorât un alt minor, l-au ars și l-au îngropat

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a dispus reţinerea pentru 24 de ore, faţă de două persoane minore de sex masculin.

Primul tânăr este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar al doilea de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Cei doi vor fi prezentați joi în fața Tribunalului Timiș, pentru a se dispune măsura preventivă a arestului, pentru o durată de 30 de zile.

Luni, în jurul orei 21.30, primul suspect, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis un băiat prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit. Crima ar fi avut loc într-un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.

Ulterior, la fața locului a ajuns și al doilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii.

Față de cel de-al treilea participant la comiterea faptei, având în vedere că este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani și potrivit nu răspunde penal, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în vederea luării măsurilor legale.

(sursa: Mediafax)