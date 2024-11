Zeci de elevi şi studenţi aduşi la audieri la DIICOT pentru trafic şi consum de droguri

Potrivit ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Iaşi, la audierile de la DIICOT Iaşi vor fi aduşi şi 70 de consumatori.



"În cursul zilei de astăzi (luni - n.r.) au fost efectuate 50 de percheziţii domiciliare. Vor fi aduse la cercetări aproape 40 de persoane, se vor continua cercetările pentru stabilirea vinovăţiei acestora, şi în acelaşi timp urmează să fie aduşi la cercetări aproximativ 70 de consumatori care vor fi audiaţi ca martori în diversele dosare penale aflate în lucru la DIICOT - ST Iaşi", a declarat, presei, unul dintre ofiţerii BCCO Iaşi.



Aceeaşi sursă menţionează că în cadrul dosarelor instrumentate, cel mai mic consumator are în jur de 13 ani, iar cel mai tânăr traficant are 15 ani.



"Operaţiunea de astăzi a grupat un număr mai mare de dosare penale în care s-au făcut investigaţii şi s-a documentat activitatea infracţională a unor dealeri de droguri, din care marea majoritate vindeau şi către clienţi minori, care erau elevi ai unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului şi judeţului Iaşi. Făcând verificări la spitalele de profil, în legătură cu minorii care au prezentat intoxicaţie cu droguri, am constatat, în cursul anului, că s-a înmulţit numărul cazurilor de copii intoxicaţi cu droguri. Din acest motiv am luat hotărârea de a construi o operaţiune care să vizeze aceşti traficanţi de droguri", a declarat, presei, unul dintre ofiţerii BCCO Iaşi.



Potrivit sursei citate, nu au fost ridicate persoane din unităţile de învăţământ.



"Am încercat să urmărim trasabilitatea drogurilor urmărind dealerii principali, furnizorii care trimiteau drogurile pe raza municipiului Iaşi. Aşa am ajuns şi în alte judeţe. Drogurile erau din aproape toate categoriile, substanţe etnobotanice, canabis, droguri sintetice, în special Cristal, MDMA. La unele percheziţii am găsit şi seringi care au fost folosite pentru heroină", a menţionat sursa citată.



Aceeaşi sursă menţionează că modalităţile de operare erau diverse: unii se întâlneau în parcuri, alţii vindeau de la domiciliu sau de la locuinţe închiriate.



"Nu exista un mod de operare comun, unitar, care să fie respectat de toţi traficanţii", a precizat sursa citată.



Conform unui comunicat al DIICOT, cercetările efectuate au beneficiat de sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, DGASPC Iaşi şi Spitalului de Copii Sfântului Maria, care monitorizează cazurile minorilor intoxicaţi ca urmare a consumului de substanţe interzise.

AGERPRES