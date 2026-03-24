Fabrică de euro falși în Suceava: Peste un milion de euro, găsiți în Bulgaria

Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Iași fac marți șase percheziții domiciliare în județele Suceava și Ilfov, într-o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Din cercetări a reieșit că, în luna octombrie 2025, patru persoane, trei cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit, în județul Suceava, o grupare de criminalitate organizată specializată în falsificare de monedă.

În perioada octombrie - noiembrie 2025, persoanele în cauză ar fi procurat, din străinătate, o cantitate însemnată, de ordinul sutelor de kilograme, de hârtie specială pentru producerea de bani falși.

Ulterior, liderul grupului infracțional organizat, un cetățean român, ar fi cumpărat aparatură performantă pentru inițierea unei imprimerii clandestine într-o locație din zona rurală a județului Suceava.

Potrivit polițiștilor, italianul este cunoscut la nivel internațional cu preocupări legate de falsificarea de bani, rolul acestuia în cadrul grupării infracționale organizate fiind de a-i instrui pe ceilalți membri cu privire la producerea banilor falși, precum și de a facilita, prin intermediul conexiunilor infracționale din străinătate, procurarea de instrumente sau materiale în vederea producerii de bani falși, precum și punerea în circulație a acestora pe teritoriul României sau teritoriul altor state.

Suspecții ar fi vizat crearea unor legături infracționale în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro, sens în care s-ar fi deplasat în mai multe rânduri în țara vecină.

Luni, persoana de origine italiană, doi cetățeni români și doi cetățeni bulgari au fost depistați în Sofia, în timp ce ar fi deținut și transportat aproximativ 1.200.000 de euro falși. În acest context a fost descoperită și cantitatea de 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Până acum, la una dintre locații, a fost descoperită „o fabrică de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție.

Au fost descoperite și ridicate imprimante, diferite componente electronice, hârtie specială pentru imprimarea bancnotelor și bancnote contrafăcute de 50 și 100 de euro.

Audierile în acest caz vor avea loc la sediul DIICOT Iași.

(sursa: Mediafax)

