x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie FACIAS a sesizat PICCJ: DSP Constanța a autorizat ilegal timp de 16 ani Armonia Hospital, unde a murit Mădălina Luca

FACIAS a sesizat PICCJ: DSP Constanța a autorizat ilegal timp de 16 ani Armonia Hospital, unde a murit Mădălina Luca

de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   17:45
FACIAS a sesizat PICCJ: DSP Constanța a autorizat ilegal timp de 16 ani Armonia Hospital, unde a murit Mădălina Luca

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la săvârșirea unor fapte de natură penală de către funcționari ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța și de către medicii spitalului privat Armonia Hospital.

Cazul a ajuns în atenția FACIAS după decesul pacientei Mădălina Luca, gravidă cu risc maxim medical, care și-a pierdut recent viața, în urma complicațiilor apărute după naștere,  din cauza deciziilor medicilor și a lipsurilor dotărilor minime de la terapie intensivă .

Verificările realizate de Inspecția Sanitară de Stat și de Corpul de Control al ministrului Sănătății confirmă abuzuri majore și încălcări ale  procedurilor medicale. În pofida acestor deficiențe care persistau de foarte mult timp, DSP Constanța a autorizat și a reautorizat unitatea medicală în perioada 2009–2025, permițând funcționarea acesteia deși nu erau respectate prevederile legale.

Spitalul avea doar o sală de trezire cu trei paturi, fără circuite medicale conforme, o sală de operații care nu respecta normativele și o unitate de transfuzie unde sângele era depozitat în frigidere de uz casnic, nevalidate. În plus, la momentul controlului, secția de obstetrică-ginecologie era închisă, deși în documentele DSP figura ca funcțională. Inspectorii au mai descoperit produse medicale și biocide expirate, spații improprii și lipsa echipamentelor esențiale pentru urgențe majore.

FACIAS a solicitat organelor de urmărire penală să verifice în ce condiții DSP Constanța a  emis autorizația sanitară a spitalului în 2009 pentru o clădire cu destinație de hotel și a reînnoit ulterior avizele, ignorând nereguli structurale și lipsa dotărilor de terapie intensivă. De asemenea, FACIAS a solicitat procurorilor să identifice medicii vinovați care au participat la nașterea naturală, deși aceasta era cu risc maxim și nu au obținut consimțământul informat corespunzător pentru intervențiile chirurgicale și au amânat transferul Mădălinei Luca într-o unitate spitalicească cu capacități ATI complete.

FACIAS va monitoriza în continuare acest caz până când vinovații vor fi identificați și trași la răspundere.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: dsp constanta a murit Armonia Hospital facias ilegal
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri