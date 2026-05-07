FBI: Român acuzat de fraude bancare riscă 30 de ani de închisoare după extrădarea în Statele Unite

Biroul Federal de Ingestigații (FBI) a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că un român acuzat de fraudă bancară în Statele Unite a fost extrădat din România și ar putea sta până la 30 de ani într-o închisoare federală.

„Cetățeanul român Gavril Sandu riscă până la 30 de ani de închisoare federală dacă va fi condamnat pentru fraudă bancară, pentru rolul său într-o schemă de „vishing”. El și complicii săi ar fi spart sistemele VoIP (Voice over Internet Protocol) ale micilor companii, ar fi implementat un script pentru a contacta victimele și le-ar fi înșelat cu numerele personale de card de debit și codul PIN”, a transmis FBI.

Sandu a fost arestat în România și extrădat săptămâna trecută în Statele Unite a mai precizat FBI.

Biroul Procurorului SUA, Districtul de Vest al Carolinei de Nord a precizat, de asemenea că românul a apărut luni în instanță pentru a fi acuzat de fraudă bancară pentru rolul său într-o schemă de „vishing”, în urma extrădării sale din România.

Potrivit unui comunicat de presă al Biroului procurorului, pe 14 noiembrie 2017, un mare juriu federal din Charlotte a emis un rechizitoriu penal prin care îl acuza pe Gavril Sandu, în vârstă de 53 de ani, de conspirație la comiterea de fraudă bancară și de fraudă bancară. Sandu a fost arestat în România pe 9 ianuarie 2026. El a fost extrădat în Statele Unite pe 30 aprilie 2026.

„Lăcomia depășește granițele, dar la fel și căutarea noastră neobosită a dreptății”, a declarat procurorul american Ferguson. „Escrocheriile care provin din afara țării noastre sunt scăpate de sub control. Oriunde operează escrocii – aici sau în străinătate – vom folosi toate instrumentele disponibile pentru a-i aduce în fața justiției.”

„Era digitală de astăzi oferă oportunități mai mari de a vă fura identitatea și banii. Această realitate nefericită a permis infractorilor cibernetici să utilizeze și să exploateze informațiile furate în propriul profit. FBI-ul își menține angajamentul de a-i trage la răspundere pe infractorii cibernetici internaționali și de a se asigura că nu există niciun loc în care să se poată ascunde, iar justiția nu are termen limită”, a declarat Reid Davis, agent special responsabil al FBI-ului în Carolina de Nord.

Conform acuzațiilor din actul de acuzare, Sandu a făcut parte dintr-o conspirație care a pus în aplicare o schemă extinsă de fraudă bancară de tip „vishing”. „Vishing-ul” sau „phishing-ul vocal” este o formă de fraudă cibernetică criminală care folosește apeluri telefonice sau mesaje vocale aparent legitime pentru a păcăli victimele să dezvăluie informații personale, financiare sau de conectare sensibile. Infractorii cibernetici folosesc apoi aceste informații pentru a obține acces neautorizat la conturile financiare ale victimelor, pentru a fura fonduri și a efectua tranzacții frauduloase.

„Conform rechizitoriului, din mai 2009 până în octombrie 2010, Sandu și complicii săi au pus în aplicare schema prin piratarea sistemelor VoIP (Voice over Internet Protocol) ale micilor afaceri și apoi prin implementarea unui script pentru a contacta clienții instituțiilor financiare și a-i frauda în furnizarea cardurilor lor de debit personale și a numerelor PIN”, se mai arată în comunicatul de presă.

Rechizitoriul susține că Sandu a contribuit la conspirație prin obținerea numerelor de carduri de debit și a codurilor PIN ale victimelor de la complicii săi, pe care le-a folosit apoi pentru a crea carduri cu bandă magnetică cu numerele de carduri de debit obținute în mod fraudulos ale victimelor. Sandu ar fi furnizat apoi complicilor săi un procent din banii obținuți în mod fraudulos de la victime și ar fi păstrat o parte pentru el.

În comunicatul emis de procurorul districtual din SUA, Sandu a fost plasat în arest federal după audiere. Dacă va fi condamnat, riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare.

FBI-ul din Charlotte a condus ancheta. Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție, Biroul Atașatului pentru Aplicarea Legii din București al FBI și autoritățile române au oferit asistență semnificativă în asigurarea arestării și extrădării lui Sandu.

