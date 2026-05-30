China a interceptat o fregată olandeză în Marea Chinei de Sud. Au fost trimise nave de război și avioane de luptă

Escaladare în Marea Chinei de Sud. China a mobilizat avioane și nave militare împotriva unei fregate europene

Tensiunile din Marea Chinei de Sud continuă să crească după ce o fregată a Marinei Regale Olandeze a fost interceptată de forțele armate chineze în apropierea Insulelor Paracel. Beijingul a mobilizat nave de război, avioane de luptă și sisteme de bruiaj electronic pentru a determina vasul european să părăsească zona disputată.

Confruntare navală în apropierea Insulelor Paracel

Un nou incident cu implicații geopolitice majore a avut loc în Marea Chinei de Sud, una dintre cele mai disputate regiuni maritime din lume. Fregata olandeză HNLMS De Ruyter a fost interceptată de forțe militare chineze în timp ce naviga în apropierea Insulelor Paracel, teritoriu revendicat de Beijing.

Potrivit informațiilor publicate de Clash Report, armata chineză a reacționat rapid, trimițând în zonă nave de război, corvete și avioane de vânătoare de tip J-16 pentru a monitoriza și descuraja prezența navei europene.

China a folosit inclusiv bruiaj electronic

Surse citate de presa internațională susțin că forțele chineze au recurs și la mijloace de război electronic. Acestea ar fi aplicat bruiaj asupra sistemelor de comunicații și navigație pentru a forța fregata olandeză și elicopterul aflat la bord să părăsească zona.

Incidentul evidențiază nivelul ridicat de tensiune din regiune și determinarea Beijingului de a-și impune revendicările teritoriale, în ciuda opoziției comunității internaționale și a deciziilor tribunalelor internaționale care au contestat pretențiile Chinei asupra unei mari părți din această zonă maritimă.

Reacția Olandei: „Respectăm dreptul internațional”

Autoritățile olandeze au respins poziția Beijingului și au transmis că fregata își desfășura activitatea în conformitate cu legislația internațională.

Potrivit oficialilor de la Haga, misiunea navei a avut loc în cadrul exercitării dreptului la libertatea de navigație, un principiu fundamental al dreptului maritim internațional. Olanda consideră că apele respective sunt internaționale și că navele militare au dreptul să tranziteze zona fără restricții.

De ce este atât de importantă Marea Chinei de Sud

Marea Chinei de Sud reprezintă una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii. Prin aceste ape tranzitează anual mărfuri în valoare de trilioane de dolari, ceea ce transformă regiunea într-un punct strategic esențial pentru economia globală.

China revendică aproape întreaga suprafață a mării prin așa-numita „linie cu nouă puncte”, însă această poziție este contestată de mai multe state din regiune, inclusiv Filipine, Vietnam, Malaysia, Brunei și Taiwan.

Disputele teritoriale au generat în ultimii ani numeroase incidente între nave și aeronave militare aparținând Chinei și statelor occidentale care desfășoară operațiuni de libertate a navigației.

Mediafax