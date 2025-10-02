Fetiță de 4 ani, violată de un adolescent de 14 ani în Cetatea Alba Carolina

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, procurorii anunță că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat minor în vârstă de 14 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor.

În seara zilei de 6 septembrie 2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba-Iulia, „inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-şi exprima voinţa”.

Potrivit procurorilor, expertiza medico-legală psihiatrică a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat.

Poliţiştii au dispus reţinerea inculpatului pentru 24 de ore, iar urmare a referatului procurorului, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba-Iulia a dispus miercuri arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

(sursa: Mediafax)