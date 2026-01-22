Fostă contabilă din MAE, sub lupa DNA. Femeia ar fi delapidat spionajul extern cu peste 8 milioane de lei, iar banii ajungeau la un concubin

Femeia ar fi sustras printr-o serie de falsuri atent elaborate, pe durata a 12 ani de zile, suma de peste opt milioane de lei, susțin surse citate de stiripesurse.

Aceleași surse susțin că femeia ar fi virat banii unor foști militari sub formă de salariu, deși aceștia nu ar fi fost angajați ai Ministerului Afacerilor Externe.

Suspecții din dosar urmează să fie ridicați după percheziții de către anchetatori și aduși la sediul DNA central pentru audieri.

Perchezițiile au loc la trei locații diferite.