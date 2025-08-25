Doctoriță cercetată de Colegiul Medicilor, după afirmații legate de vaccinarea anti-Covid

Decizia de cercatre disciplinară a fost luată luni de Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor.
„Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanșarea actiunii de cercetare disciplinară a dr. Groșan Flavia, medic primar pneumolog, în urma afirmațiilor din spațiul public, de pe contul de fb personal”, a transmis Colegiul Medicilor din România (CMR).
Anterior, Colegiul Medicilor a anunțat că afirmațiile făcute de dr. Groșan Flavia reprezintă „erori grave, fără nici o fundamentare științifică”, care „contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației”.
Colegiul Medicilor arată că doctorița nu este la prima abatere „de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca
„Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre
(sursa: Mediafax)