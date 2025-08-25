Doctoriță cercetată de Colegiul Medicilor, după afirmații legate de vaccinarea anti-Covid

Decizia de cercatre disciplinară a fost luată luni de Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor.

„Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanșarea actiunii de cercetare disciplinară a dr. Groșan Flavia, medic primar pneumolog, în urma afirmațiilor din spațiul public, de pe contul de fb personal”, a transmis Colegiul Medicilor din România (CMR).

Anterior, Colegiul Medicilor a anunțat că afirmațiile făcute de dr. Groșan Flavia reprezintă „erori grave, fără nici o fundamentare științifică”, care „contrazic dovezile medicale actuale și sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populației”.

Colegiul Medicilor arată că doctorița nu este la prima abatere „de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca ”.

„Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace , ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculare pentru orice medic. Considerăm încălcarea gravă a eticii și deontologiei medicale realizată prin declarațiile doamnei Dr. Groșan Flavia care a recidivat exact ca și în pandemie și a diseminat în spațiul public neadevăruri periculoase”, arată CMR.

(sursa: Mediafax)