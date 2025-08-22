Interlopul Alexandru Huțuleac a ajuns în România pentru ispășirea pedepsei

Poliția Română a adus în țară bărbatul, de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria Most Wanted.

La sosirea în țară el a spus că este nevinovat.

„În această seară, Poliția Română a adus în țară un bărbat de 37 de ani, urmărit din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor, ultraj și trafic de persoane. El a fost adus de o escortă a Poliției Române din Norvegia și urmează să fie depus într-un penitenciar unde urmează să execute un mandat de executarea pedepției cu închisoarea de 12 ani și 8 luni”, spune Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române.

Este vorba despre Alexandru Huțuleac, interlopul care era dat în urmărire generală, după ce Curtea de Apel Suceava l-a condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor sub formă de ultraj, dar și pentru trafic de persoane.

„În 17 iunie 2025, în urma activităților operative comune realizate de către Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale - Serviciul Urmăriri – I.G.P.R. și Serviciul de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri – I.P.J. Suceava, și autoritățile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare și în baza suportului informativ oferit, a fost depistat și arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat, de 37 de ani. Acesta era urmărit național și internațional, având emis, de către Tribunalul Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani și 8 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane. La data de 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziții la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală și a brațului stâng, un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale - I.P.J. Suceava, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, punându-i viața în pericol și determinându-i o infirmitate și pierderea capacității de muncă, precum și încadrarea în gradul II de invaliditate. De asemenea, în 2017, acesta a constrâns o persoană, pentru a vinde pliculețe cu substanțe interzise, aceasta fiind sechestrată și aflată sub supravegherea unei alte persoane, într-un apartament din municipiul Iași. Ulterior, având în vedere modificările legislative și faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, polițiștii au întocmit un nou dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evadare, urmând a fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă”, mai arată Poliția Română.

Pentru exploatarea informațiilor obținute în activitatea de căutare, urmărire și arestare a bărbatului, polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităților de urmăriri din Germania, Franța și Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliției Districtului Oslo-Regatul Norvegiei.

În decembrie 2017, Alexandru Huțuleac l-a atacat cu o sabie pe polițistul Ciprian Sfichi, care a intrat în casa interlopului în timpul unei percheziții făcute de DIICOT.

Lovit cu sabia în cap, Ciprian Sfichi a avut nevoie de peste 100 de zile de îngrijire medicală pentru rana severă. A rămas, apoi, cu sechele pe viață din cauza rănilor suferite.

(sursa: Mediafax)