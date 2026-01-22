x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Comisar șef din IPJ Giurgiu, trimis în judecată pentru luare de mită

Comisar șef din IPJ Giurgiu, trimis în judecată pentru luare de mită

de Redacția Jurnalul    |    22 Ian 2026   •   15:15
Comisar șef din IPJ Giurgiu, trimis în judecată pentru luare de mită
Sursa foto: Jurnalul/Șef din IPJ, trimis în judecată pentru luare de mită

Un comisar șef din cadrul IPJ Giurgiu a fost trimis în judecată de procurorii DNA, după ce ar fi luat mită.

Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Ciulei Adrian, ofițer cu grad de comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale).

În perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, inculpatul ar fi pretins și primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 lei.

În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obținerea unei soluții de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată.

Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluție de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor.

Astfel, în 5 decembrie 2025, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, inculpatul a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, ocazie cu care a fost prins în flagrant.

Procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 29.800 de lei.

Dosarul a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Giurgiu.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: luare de mita comisar sef comisar sef
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri