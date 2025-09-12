Mama unei adolescente internate după ce a consumat canabis a ajutat la prinderea dealerilor: „A pus mâna pe telefon și i-a întins o capcană”

În luna februarie 2023, o femeie din municipiul Suceava a ajuns la spital cu fiica sa adolescentă, după ce acesteia i s-a făcut rău în urma consumului de canabis. Adolescenta a recunoscut în fața mamei că are probleme cu consumul repetat al substanței, indicând și identitatea persoanei care o alimenta cu droguri, potrivit Monitorul de Suceava.

Femeia nu a ezitat. A luat legătura telefonic cu presupusul dealer, pretinzând că dorește o nouă „livrare”, și a stabilit o întâlnire cu acesta în zona Gării Burdujeni. Între timp, a informat și autoritățile. La întâlnire, în locul mamei s-a prezentat cealaltă fiică, sora adolescentei, iar poliția i-a reținut pe loc pe cei doi suspecți.

La percheziția efectuată la fața locului, unul dintre traficanți avea asupra sa 2,32 grame de canabis. Ancheta a continuat, iar acum dosarul a fost finalizat și trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.

Silviu S., în vârstă de 30 de ani, și Ioan Sebastian A., de 21 de ani, sunt inculpații care vor răspunde penal pentru trafic de droguri de risc.

Autoritățile atrag din nou atenția asupra importanței colaborării cu structurile Antidrog, în special din partea părinților și aparținătorilor tinerilor care consumă droguri. Astfel de intervenții rapide pot salva vieți și pot contribui decisiv la destructurarea rețelelor de trafic de droguri.

„Din păcate, în majoritatea cazurilor, anchetatorii se lovesc de o lipsă acută de implicare din partea victimelor și a familiilor acestora. Orice informație oferită din timp poate face diferența între un traficant liber și unul care răspunde în fața legii”, se arată într-un comunicat al DIICOT Suceava.