Meciuri de fotbal transmise ilegal pe internet. Percheziții în Vâlcea

Potrivit IPJ Vîlcea, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au făcut două percheziții în orașul Bălcești, la domiciliul unei persoane fizice și la sediul unei firme și au pus în aplicare două mandate de aducere.

Activitățile au loc într-un dosar penal, care vizează transmiterea ilegală, pe internet, a unor meciuri de fotbal protejate de drepturi de autor, precum și folosirea fără drept a unei mărci.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2022 și până în prezent, persoanele cercetate ar fi pus la dispoziția publicului, în mod ilegal, meciuri de fotbal dintr-un campionat din altă țară, prin intermediul unor platforme de streaming video.

Prejudiciul, aflat în curs de stabilire, a fost cauzat titularilor drepturilor de autor și de difuzare, prin neplata abonamentelor aferente vizionării acestor conținuturi, precum și a altor venituri conexe.

Totodată, suspecții ar fi urmărit obținerea de venituri din publicitate, prin utilizarea unor platforme online care rulează reclame în timpul transmisiunilor.

Cercetările sunt continuate de polițiști, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.

(sursa: Mediafax)