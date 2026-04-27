Meciuri de fotbal transmise ilegal pe internet. Percheziții în Vâlcea

de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   11:23
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Polițiștii au făcut luni două percheziții în orașul Bălcești, județul Vâlcea, într-un dosar în care se fac cercetări după transmiterea ilegală pe internet a unor meciuri de fotbal.

Potrivit IPJ Vîlcea, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au făcut două percheziții în orașul Bălcești, la domiciliul unei persoane fizice și la sediul unei firme și au pus în aplicare două mandate de aducere.

Activitățile au loc într-un dosar penal, care vizează transmiterea ilegală, pe internet, a unor meciuri de fotbal protejate de drepturi de autor, precum și folosirea fără drept a unei mărci.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2022 și până în prezent, persoanele cercetate ar fi pus la dispoziția publicului, în mod ilegal, meciuri de fotbal dintr-un campionat din altă țară, prin intermediul unor platforme de streaming video.

Prejudiciul, aflat în curs de stabilire, a fost cauzat titularilor drepturilor de autor și de difuzare, prin neplata abonamentelor aferente vizionării acestor conținuturi, precum și a altor venituri conexe.

Totodată, suspecții ar fi urmărit obținerea de venituri din publicitate, prin utilizarea unor platforme online care rulează reclame în timpul transmisiunilor.

Cercetările sunt continuate de polițiști, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: meciuri fotbal transmisiune ilegală internet perchezitii
