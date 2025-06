Mirabela Dauer, audiată de DNA în dosarul generalul Cătălin Zisu

Potrivit surselor citate, aceasta a fost chemată la ora 14:00 pentru a fi audiată, în calitate de martor, într-un nou dosar în care generalul Cătălin Zisu a fost pus sub acuzare de DNA pentru instigare la abuz în serviciu legat de concesionarea de locuri de înhumare în Cimitirul Militar Ghencea III către rude sau persoane apropiate lui.



În același dosar, sunt urmărite penal alte cinci cadre militare.



DNA anunța pe 5 iunie, într-un comunicat remis AGERPRES, că, în luna aprilie 2024, generalul Cătălin Ștefăniță Zisu l-ar fi determinat pe generalul Alexandru Nedelcu să aprobe în mod nelegal încheierea contractelor de concesiune a locurilor de înhumare cu anticipație pe o perioadă de 49 de ani pentru cinci persoane, pentru care s-au și întocmit solicitări în acest sens, în trei situații inserându-se mențiuni false din care rezulta că persoanele respective au calitate de cadre militare/personal civil contractual în cadrul MApN.



Prin aceste demersuri, generalul Nedelcu, la instigarea lui Zisu, cu complicitatea membrilor comisiei de analiză, ar fi aprobat concesionarea de locuri de înhumare pe 49 de ani în Cimitirul Militar Ghencea III, către persoane care nu îndeplineau condițiile legale, afectând, astfel, interesele legitime ale MApN de a asigura corectitudinea concesionării și atribuirii locurilor de înhumare, pe de o parte, creând astfel un folos necuvenit în beneficiul celor cinci persoane, rude sau persoane apropiate generalului Zisu, prin concesionarea locurilor de înhumare cu nerespectarea dispozițiilor legale.



În plus, generalul Alexandru Nedelcu ar fi aprobat concesiunea unui loc de înhumare cu anticipație și pentru o a șasea persoană, fiul său, deși cunoștea că acesta nu îndeplinește condițiile legale.



În acest context, ceilalți suspecți, membri ai comisiilor constituite la nivelul U.M. 02210 București pentru verificarea condițiilor de acordare a locurilor de înhumare, ar fi întocmit și/sau semnat procese-verbale, atestând, în mod nereal, că solicitanții îndeplinesc condițiile descrise în Regulamentul privind organizarea și administrarea cimitirelor militare, aprobat prin Ordinul ministrului Apărării Naționale, încălcându-se astfel prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 102/2014, privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, înlesnind astfel dispunerea, cu intenție, de către comandantul unității, generalul Alexandru Nedelcu, a repartizării locurilor de înhumare respective.



Totodată, colonelul Ionuț-Leonard Ghiorghe ar fi determinat o subordonată să consemneze în fals, în conținutul unor cereri/rapoarte pentru repartizarea unor locuri de înhumare cu anticipație în Cimitirul Militar Ghencea III, date nereale în care erau atestate calitățile de militar în rezervă și personal civil contractual în cazul a trei persoane din cele cinci menționate anterior.



Acesta este al doilea dosar penal deschis pe numele generalului Cătălin Ștefăniță Zisu, după ce în luna februarie a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu, în legătură cu nereguli la derularea unui contract privind extinderea unui cimitir militar, valoarea contractului fiind de 41 milioane lei.

