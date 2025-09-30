Nicușor Dan despre decizia CCR pe pensiile magistraților: Este o chestiune mult exagerată în spațiul public

„Eu cred că CCR în această chestiune și decizia CCR este mult, mult exagerată. În sensul că există în societate aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de justiție, pensia să fie cât salariul. Pentru că tu vrei să ai niște oameni care să producă pentru societate. Și atunci dacă tu le dai pensia cât salariul îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate", a declarat Dan.

Președintele a subliniat că există consens politic pe această temă.

„Există unanimitate în clasa politică pe faptul că lucrul ăsta trebuie să se întâmple. În baza acestui fapt, guvernul a făcut o lege cu care și-a asumat răspunderea și pe care s-a străduit să facă, analizând deciziile anterioare ale Curții Constituționale, să facă cât mai solidă”.

Nicușor Dan și-a exprimat încrederea că, chiar dacă legea va avea probleme la CCR, există soluții.

„Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a coaliției să facă o lege care să nu aibă probleme. Deci nu văd o problemă. În opinia mea este o chestiune care este mult, mult exagerată în spațiul public legată de decizia Curții Constituționale pe chestiunea asta”.

Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie decizia privind obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, alături de alte sesizări legate de măsurile din sănătate și redresarea resurselor publice.

(sursa: Mediafax)