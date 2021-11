O nouă amânare în dosarul de colaborare cu Securitatea a lui Traian Băsescu

Recursul înaintat de Traian Băsescu împotriva hotărârii care a stabilit că este colaborator al Securității a fost amânat pentru două luni, până la 25 februarie 2022, de către Secţia de contencios administrativ de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).



Dosarul a fost înregistrat la ICCJ în iunie 2020 dar a început abia pe 5 noiembrie 2021, având o întârziere de 1 an şi 5 luni.

Fostul președinte al României nu s-a prezentat la primul termen dar a fost reprezentat de fostul ministru al Justiţiei, avocatul Valeriu Stoica.

Cererea de intervenție formulată de Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigaţii Politice, a fost admisă de instanță. Acesta vrea să se constituie parte în proces deoarece în 2005 a fost obligat, prin hotărâre judecătorească, să-i plătească daune fostului șef al statului pentru că la numit "informator al Securităţii".

În data de 20 septembrie 2019, Curtea de Apel București a admis acțiunea CNSAS şi a decis Traian Băsescu a fost colaborator al Securității în timpul regimului comunist. Hotărârea a fost motivată abiia după 9 luni, în iunie 2020. S-a stabilit că acesta a transmit note informative împotriva unui coleg din marină, transmițând date că acesta ar fi vrut să fugă în străinătate și avea relații cu cetățeni străini în anul 1975. Totodată, acesta a avut un ofițer de legătură, cu grad de locotenent-colonel.

"Analizând informaţiile furnizate de pârât, apreciem că acestea vizează îngrădirea dreptului la viaţă privată (art. 17 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice) şi dreptul la liberă circulaţie (art. 12 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice"), menționează CNSAS.

Traian Băsescu a negat aceste acuzații, în pofida documentelor prezentate.

"Avem puncte de vedere total diferite, eu şi CNSAS. Ne va împăca un al treilea, judecătorul. Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale", a spus acesta.