Operațiunea Jupiter: 185 de percheziții în 76 de dosare de încălcare a drepturilor de proprietate

„Astăzi, 27 aprilie, în contextul Zilei Internaţionale a Proprietăţii Intelectuale, celebrată în fiecare an la 26 aprilie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt desfăşurate acţiuni, la nivel naţional, pentru combaterea infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală”, anunţă Parchetul General şi IGPR.

Polițiștii de la investigarea criminalității economice și procurorii instrumentează 76 de dosare penale, în cadrul cărora se vor pune în aplicare 185 de mandate de percheziție domiciliară și 25 de mandate de aducere. De asemenea, anchetatorii vor institui sechestre asigurătorii și vor indisponibiliza bunuri provenite din infracțiuni.

Concret, sunt vizate, în principal, fapte care încalcă Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, precum și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, incluzând contrafacerea și pirateria.

În paralel cu perchezițiile, la nivelul a 17 unități teritoriale de poliție, se desfășoară acțiuni de verificare și constatare în flagrant delict a infracțiunilor din acest domeniu, potrivit sursei citate.

„Menționăm că protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre obiectivele instituționale strategice asumate la nivelul structurilor de aplicare a legii din România, în conformitate cu obiectivele și prioritățile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2023 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028 și a Planului de Acțiune în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028, activitățile desfășurate în domeniu având caracter de continuitate”, mai menționează sursa citată.

Autoritățile au precizat că vor oferi detalii suplimentare pe măsură ce operațiunea avansează.

