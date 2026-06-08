Postul Sfinților Petru și Pavel: Tradiții și obiceiuri păstrate de români

Postul se încheie pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți anual la data de 29 iunie.

Durata postului depinde de data Paștelui

Spre deosebire de alte posturi importante din calendarul ortodox, precum Postul Crăciunului sau Postul Adormirii Maicii Domnului, Postul Sfinților Apostoli are o durată variabilă. Acesta începe întotdeauna în ziua de luni de după Duminica Tuturor Sfinților, prima duminică după Rusalii.

Potrivit Arhiepiscopiei Bucureștilor, data la care este sărbătorit Paștele influențează durata postului. În 2026, Paștele a fost celebrat pe 12 aprilie, ceea ce a determinat prelungirea perioadei de post față de anii precedenți.

Unul dintre cele mai ușoare posturi din an

Din punct de vedere culinar, Postul Sfinților Petru și Pavel este unul dintre cele mai ușoare posturi din cursul anului bisericesc. Rânduiala prevede consumul de hrană fără ulei în zilele de luni, miercuri și vineri, în timp ce marțea și joia este permis consumul de untdelemn și vin. În weekend, credincioșii beneficiază de dezlegare la pește.

Anul acesta, 12 dintre cele 21 de zile de post sunt zile cu dezlegare la pește. Chiar prima zi a postului, 8 iunie, se numără printre acestea. De asemenea, pe 24 iunie, când este sărbătorită Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii au dezlegare la pește.

În această perioadă nu se oficiază cununii religioase, întrucât Biserica Ortodoxă consideră că timpul dedicat postului, rugăciunii și pocăinței nu este compatibil cu petrecerile specifice nunților.

Semnificația spirituală a postului

Postul este dedicat cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, două dintre cele mai importante personalități ale creștinismului. Biserica îi îndeamnă pe credincioși să folosească această perioadă pentru rugăciune, participare la slujbe, spovedanie, împărtășanie și fapte de milostenie.

Totodată, postul amintește și de darurile Sfântului Duh primite de Apostoli la Cincizecime, motiv pentru care, în vechime, era cunoscut și sub numele de „Postul Cincizecimii”.

Sfântul Apostol Petru, cunoscut înainte de chemarea sa ca Simon Pescarul, este considerat unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel, fostul Saul din Tars, a devenit după convertirea sa unul dintre cei mai importanți misionari ai creștinismului, fiind supranumit „Apostolul Neamurilor”.

Tradiții și obiceiuri de Sânpetru

În cultura populară românească, sărbătoarea din 29 iunie este cunoscută drept Sânpetru de Vară și marchează simbolic mijlocul verii agrare și începutul secerișului.

Sânpetru este văzut ca un protector al agricultorilor, păstorilor și pescarilor, dar și ca păzitor al porților Raiului. În numeroase comunități rurale, sărbătoarea este asociată cu pomenirea morților, sub denumirea de „Moșii de Sânpetru”. Cu această ocazie, oamenii curăță mormintele și oferă de pomană colaci, fructe, lumânări și alte alimente.

Folclorul românesc îi atribuie lui Sânpetru și rolul de protector împotriva grindinei și de stăpân al animalelor sălbatice, în special al lupilor. Aceste credințe fac parte din patrimoniul popular și sunt distincte de învățătura oficială a Bisericii.

Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat un timp al reflecției și al înnoirii sufletești. Biserica îi îndeamnă pe credincioși să practice iertarea, împăcarea cu semenii, milostenia și grija față de cei aflați în dificultate.

Perioada de post se va încheia pe 28 iunie, iar a doua zi, pe 29 iunie, milioane de români își vor sărbători onomastica de Sfinții Petru și Pavel, una dintre cele mai importante și răspândite sărbători religioase din calendarul ortodox, notează stiripesure.ro.