Opt kilograme de canabis aduse din Spania: traficantul a fost arestat

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, marți, reținerea unui inculpat, în vârstă de 46 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc.

Din probele administrate a reieșit că, în luna iulie 2025, inculpatul a procurat și introdus pe teritoriul țării, din Spania, prin intermediul serviciilor de curierat ale unei societăți de transport internațional, o cantitate de aproximativ 8 kilograme canabis (drog de risc).

Pe parcursul percheziției, în locuința sa au fost găsite și ridicate substanțe interzise constând în aproximativ 900 grame canabis, 12 grame ciuperci halucinogene și 80 comprimate care conțin alprazolam (drog de risc), destinate comercializării.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului a dispus, joi, arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

(sursa: Mediafax)