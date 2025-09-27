Pedofil din Cluj, adus din Spania să-și execute condamnarea

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   08:20
Sursa foto: Captura video

Un bărbat de 55 de ani din Cluj, fugit în străinătate după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol asupra unei minore, a fost prins și adus în România în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Individul era urmărit internațional din categoria Most Wanted după ce, în vara lui 2017, a abuzat sexual o fetiță de 10 ani care se afla în grija sa la domiciliul din comuna Baciu.

Bărbatul a exercitat acte de natură sexuală asupra copilei și a încercat s-o violeze, însă minora a reușit să scape.

După condamnare, pedofilul a fugit în Spania, unde a fost localizat și arestat de autoritățile locale.

Acum va fi încarcerat într-o penitenciar românesc pentru a-și executa pedeapsa.

Subiecte în articol: pedofil Spania tentativa de viol
