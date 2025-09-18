Percheziții DNA la Compania de Apă și Consiliul Județean Brașov

DNA face 12 percheziții în județele Brașov și Galați, într-un dosar ce vizează fapte de corupție.

Surse judiciare au precizat pentru Mediafax că perchezițiile au loc în Brașov la sediul Companiei de Apă și la Consiliul Județean.

În Galați sunt percheziții la domiciliile unor persoane fizice.

Aceleași surse precizează că acțiunile din cele două județe vizează fapte de corupție: dare și luare de mită

(sursa: Mediafax)