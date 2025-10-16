Doi polițiști din Argeș, trimiși în judecată pentru corupție. Luau mită de la hoții de lemn

Aceștia sunt acuzați că au pretins și au primit sume de bani și alte bunuri de la persoane implicate în activități de exploatare și transport ilegal de material lemnos, în perioada martie-mai 2025.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș a dispus trimiterea în judecată a celor doi polițiști împreună cu alte nouă persoane.

Cei doi agenți de poliție sunt acuzați de luare de mită în formă continuată (29 de acte materiale în total), abuz în serviciu în formă continuată (43 de acte materiale), favorizarea făptuitorului, furt și instigare la fals intelectual, printre alte infracțiuni.

Potrivit DGA, cei doi polițiști și-au încălcat, în mod repetat, atribuțiile de serviciu, oferind sprijin unor persoane de pe raza localității Călinești și din alte zone, pentru ca acestea să fie exonerate de răspunderea penală sau contravențională.

Aceștia ar fi acționat în beneficiul persoanelor care tăiau lemne ilegal sau intermediau transportul și valorificarea acestora, asigurându-se că respectivele transporturi nu vor fi depistate de alte organe de control, inclusiv colegi din cadrul aceleiași secții.

Activitatea infracțională s-a desfășurat atât în timpul serviciului, cât și în afara orelor de program, cei doi polițiști comunicând persoanelor implicate informații confidențiale, precum programul și traseele echipajelor de poliție.

În două cazuri, persoanele care au transportat bunurile cunoșteau că acestea sunt oferite cu titlu de mită.

Pentru a înlesni activitatea infracțională, cei doi polițiști, sprijiniți de o altă persoană, au determinat un funcționar public din cadrul Primăriei Călinești să semneze un document care conținea date neconforme realității privind o cantitate de material lemnos, inițial depozitată la sediul secției și ulterior sustrasă și valorificată.

Totodată, unul dintre polițiști, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, deși deținea date privind comiterea unor infracțiuni de natură informatică, nu a întreprins demersurile legale necesare, cauzând o vătămare a intereselor și imaginii Poliției Române și creând un folos necuvenit persoanelor implicate.

Pe lângă cei doi polițiști, au fost trimise în judecată o persoană cercetată sub control judiciar, pentru dare de mită în formă continuată, cinci persoane care se ocupau cu transportul de material lemnos, pentru dare de mită sau dare de mită în formă continuată (un total de 15 acte materiale) și o persoană pentru complicitate la instigare la fals intelectual.

(sursa: Mediafax)