Procesul lui Vlad Pascu s-a amânat deoarece acesta a rămas fără avocați

Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia unei tinere moarte în accidentul rutier, a declarat că unul dintre avocaţii lui Pascu s-a retras din dosar, iar cel de al doilea a anunţat că nu poate participa la termenul de joi pentru că este la o acţiune de protest alături de avocaţi din Baroul Bucureşti.



"Se pare că de ultim moment a apărut o cerere prin care unul dintre cei doi avocaţi pe care îi are Vlad Pascu s-a retras din dosar, adică a denunţat mandatul, adică nu mai are contract de asistenţă juridică. (...) Unul dintre colegii noştri care îl apără pe Vlad Pascu a depus cerere la dosar prin care se află în formă de protest şi atunci nu o să fie prezent aici, solicitând termen undeva după 29 februarie. Ne aducem aminte că au fost nişte nemulţumiri, inclusiv din partea avocaţilor, cu privire la sistemul judiciar, şi s-a adoptat o hotărâre la nivel de Barou Bucureşti, pe care colegul nostru a îmbrăţişat-o", a spus Cuculis.



El a afirmat că a solicitat termen de judecată şi pentru a se dezbate cererea pe care a formulat-o privind schimbarea încadrării juridice "a faptei din ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului, vătămare corporală şi bineînţeles conducere sub influenţa substanţelor interzise, în omor calificat şi tentativă la omor calificat".



Referitor la amânarea termenului de judecată în dosar, pentru 14 martie, Adrian Cuculis a declarat că este în folosul lui Vlad Pascu pentru "a scăpat de încă un termen în care trebuia să se confrunte cu opinia publică, cu cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei".



"Dar să nu uităm totuşi că este primul termen de judecată pe fond, după ce a fost trimis în judecată din camera preliminară şi este un drept al fiecărui inculpat de a folosi acest prim termen de judecată pentru organizarea apărării, cum de altfel şi noi, astăzi, am fi avut de gând să solicităm probatorii extinse, expertize, planşe fotografice cu familiile celor care au pierit acolo", a mai spus Cuculis.



Tot joi, judecătorii Tribunalului Constanţa au decis ca Vlad Pascu să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile, magistraţii respingând contestaţia formulată împotriva acestei măsuri.



Pe 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au anunţat că inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



"În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19.08.2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis procurorii.