x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Grindeanu: PSD nu mai stă la guvernare doar de dragul stabilității!

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   23:30
Sursa foto: Sorin Grindeanu anunță posibila ieșire a PSD de la guvernare

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că în urma evaluării interne a actului de guvernare din cadrul formațiunii, ar putea urma o reașezare a guvernului, invocând că nu doar „stabilitatea politică” trebuia luată în calcul.

„Discutăm de o anumită reașezare în cadrul acestei coaliții de partide pro-europene. Că asta înseamnă inclusiv schimbare de prim-ministru sau schimbare de portofolii sau o altă abordare și un alt program de guvernare”, spune Grindeanu.

Întrebat despre efectele unei schimbări guvernamentale privind stabilitatea politică, liderul PSD a spus: „Stabilitatea este bună atunci când îți aduce prosperitate. Să știți că avem stabilitate și în Belarus. Avem stabilitate și în Coreea de Nord. Chiar și în Rusia e stabilitate”.

Grindeanu a mai declarat: „Atâta timp cât te înscrii în regulile constituționale și democratice, nu văd de ce trebuie să fugim de anumite acțiuni care pot să ducă la un act de guvernare mai bun”.

Social-democratul a mai spus că nu doar stabilitatea politică trebuie luată în calcul. „Nu vă supărați pe mine, dar nu consider necesar că trebuie să continui doar de dragul stabilității care nu duce la prosperitate. De ce să nu încercăm să facem această coaliție pro-europeană să funcționeze mai bine?”, declară Grindeanu.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: psd coalitie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri