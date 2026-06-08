Ce este dieta MIND? Alimentele care susțin sănătatea creierului

Concluzia aparține cercetătorilor implicați în studiul U.S. POINTER, una dintre cele mai ample cercetări dedicate impactului stilului de viață asupra funcțiilor cognitive.

Rezultatele sugerează că persoanele care urmează dieta MIND, combinată cu activitate fizică și exerciții de stimulare mentală, pot obține performanțe cognitive comparabile cu cele ale unor persoane cu 1 până la 2 ani mai tinere.

Ce este dieta MIND

Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) combină principiile regimului mediteranean cu cele ale dietei DASH, recomandată frecvent pentru controlul tensiunii arteriale.

Planul alimentar pune accent pe consumul de legume cu frunze verzi, fructe de pădure, nuci, cereale integrale, pește, leguminoase și ulei de măsline.

În schimb, recomandă limitarea produselor ultraprocesate, a zahărului adăugat și a grăsimilor nesănătoase.

Specialiștii explică faptul că aceste alimente furnizează nutrienți care susțin sănătatea vasculară, reduc inflamația și protejează celulele nervoase. Antioxidanții și acizii grași benefici pot contribui astfel la menținerea funcțiilor cognitive pe termen lung.

Cum a fost realizat studiul

Cercetarea U.S. POINTER a inclus adulți considerați cu risc crescut de declin cognitiv. Participanții au fost monitorizați timp de doi ani, iar cei care au urmat un program structurat de alimentație, exerciții fizice și stimulare cognitivă au înregistrat rezultate mai bune la testele de memorie și atenție, comparativ cu grupul de control.

Informațiile obținute, publicate în 2025 în revista JAMA, au arătat că beneficiile au fost observate indiferent de sex, origine etnică sau predispoziție genetică.

Potrivit cercetătorilor, îmbunătățirile nu înseamnă că procesul de îmbătrânire a creierului poate fi oprit, însă demonstrează că adoptarea unor obiceiuri sănătoase poate produce efecte măsurabile într-un interval relativ scurt.

Alimentația nu este suficientă

Un aspect important al studiului este că dieta a fost doar una dintre componentele programului.

Participanții au efectuat exerciții aerobice de circa 30-35 de minute, de patru ori pe săptămână, și au participat la activități de stimulare cognitivă de trei ori pe săptămână.

Cercetătorii spun că mișcarea îmbunătățește circulația sângelui și susține plasticitatea neuronală, în timp ce exercițiile mentale contribuie la menținerea conexiunilor dintre neuroni. Alimentația completează acest proces prin efectele sale metabolice și antiinflamatoare.

Când trebuie începută prevenția

Specialiștii atrag atenția că sănătatea creierului este influențată de alegerile făcute cu mult înainte de apariția problemelor de memorie. Perioada între 40 și 65 de ani este considerată esențială pentru reducerea riscului de declin cognitiv ulterior.

Factori precum alimentația, activitatea fizică, tensiunea arterială, greutatea corporală, calitatea somnului și nivelul de interacțiune socială joacă un rol important în modul în care creierul îmbătrânește.

În acest context, introducerea regulată în dietă a legumelor verzi, peștelui, nucilor și cerealelor integrale poate reprezenta o investiție pe termen lung în sănătatea cognitivă.

O provocare majoră pentru sănătatea publică

Potrivit estimărilor internaționale, aproximativ 55 de milioane de persoane trăiesc în prezent cu o formă de demență la nivel mondial, iar numărul cazurilor este așteptat să crească în următoarele decenii.

Deși dieta MIND nu reprezintă un tratament pentru boala Alzheimer sau alte forme de demență, studiile sugerează că anumite obiceiuri de viață pot contribui la reducerea riscului și la întârzierea apariției simptomelor.

Cercetătorii spun că sănătatea creierului depinde în mare măsură de alegerile zilnice. Alimentația echilibrată, activitatea fizică regulată și menținerea unei minți active pot avea efecte importante asupra modului în care funcționează creierul odată cu înaintarea în vârstă, potrivit dcmedical.ro.