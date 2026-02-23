Înregistrări explozive: psiholog din București, acuzat că și-a hărțuit pacientele. Poliția a deschis anchetă

Un psiholog cunoscut din București, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este anchetat de Poliție după apariția unor înregistrări audio care sugerează un comportament profund nepotrivit față de paciente. Autoritățile s-au sesizat din oficiu, iar investigația este în plină desfășurare.

Psiholog din București, anchetat de Poliție după apariția unor înregistrări șocante: paciente hărțuite în timpul ședințelor

Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, a intrat în vizorul Poliției Capitalei, după ce în spațiul public au apărut înregistrări audio care indică un comportament inadecvat față de mai multe paciente.

Potrivit pressone.ro, care a intrat în posesia unor înregistrări, Duvac i se adresează uneia dintre paciente cu expresii precum „ești o bunăciune în draci”, susținând că aceasta trebuie să învețe să facă sex „de calitate”. În discuția care ar fi durat aproximativ două ore, psihologul ar fi vorbit aproape exclusiv despre viața sexuală a pacientei, concluzionând că aceasta ar fi cauza principală a depresiei sale.

Pacienta venise la terapie pentru a discuta despre problemele de atașament și dificultățile întâmpinate în relațiile personale, însă conversația ar fi fost deturnată constant către subiecte intime, fără legătură cu motivul inițial al consultului.

Poliția, sesizare din oficiu și anchetă în desfășurare

În urma publicării acestor înregistrări, Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu și a anunțat demararea unei anchete oficiale.

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un medic psiholog care ar fi manifestat un comportament nepotrivit față de mai multe paciente, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu și au demarat, de îndată, verificări cu privire la aspectele semnalate într-un material de presă, în vederea stabilirii situației de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun, conform competențelor. Activitățile specifice sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele. Facem un apel către toate persoanele care consideră că au fost victime ale unor astfel de comportamente să se adreseze poliției, în vederea formulării unei plângeri. Asigurăm opinia publică că fiecare sesizare este tratată cu maximă seriozitate, imparțialitate și profesionalism. Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul ferm de a proteja drepturile și siguranța cetățenilor, precum și de a combate orice formă de abuz sau hărțuire, în strictă conformitate cu prevederile legale”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care ar fi avut loc aceste fapte.