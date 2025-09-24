Radu Marinescu, despre extrădarea lui Potra: Nu avem tratat cu EAU, dar suntem optimiști

„Suntem în comunicare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a avea o confirmare a procedurilor care se desfășoară cu privire la cele trei persoane căutate de autoritățile române, și care sunt vizate de un mandat de arestare preventivă”, a precizat Radu Marinescu la Digi24.

„Orice persoană care este căutată de autoritățile române face obiectul unei solicitări de predare de către jurisdicțiile în cadrul cărora sunt localizați, identificați. Atunci când această localizare se realizează, persoana este indisponibilizată pentru a fi prezentată la un judecător, la o instanță, în vederea parcurgerii procedurilor specifice, astfel că, în măsura confirmării de către autoritățile din Emirate a reținerii persoanelor respective, ei urmează să fie supuși procedurilor judiciare specifice spațiului juridic respectiv pentru a se analiza extrădare a lor în în România”, a afirmat ministrul Justiției.

Extrădarea este examinată de autoritățile judiciare din statul respectiv, precizează el.

„În momentul în care există emis un mandat de arestare preventivă și persoana respectivă este semnalată în diverse jurisdicții se procedează la parcurgerea etapelor de cooperare judiciară, iar extrădarea propriu-zisă este examinată în momentul în care persoana este prezentată la autoritățile judiciare din statul respectiv, deci se procedează la localizare, după localizare este indisponibilizată și este prezentată la un judecător pentru a se discuta extrădarea”, a adăugat Marinescu.

„Această operațiune presupune o coordonare și colaborare între autoritățile din statul român și respectiv autoritățile din statul unde se identifică persoana căutată. Localizarea persoanei și luarea măsurilor de indisponibilizare se fac de către autoritățile polițienești, astfel încât detalii cu privire la contextul în care se produce o reținere pot fi oferite de către autoritățile de poliție”, a completat acesta.

Întrebat dacă există un tratat între România și Emiratele Rate Unite cu privire la extrădări, ministrul a spus că în momentul de față nu există un tratat de cooperare judiciară între cele două jurisdicții.

„Ministerul Justiției a inițiat, și ne aflăm în cooperare cu autoritățile din Emirate pentru a formaliza și la nivelul unei convenții, unui tratat această cooperare judiciară. Însă există o bază solidă în dreptul internațional, care este caracterizată de un principiu de cooperare și reciprocitate, și pe baza acestei reciprocități suntem optimiști că mecanismul de cooperare va funcționa și persoanele căutate vor ajunge în fața juridicției din România”, a mai spus Radu Marinescu.

În ceea ce privește un posibil orizont de timp în care Horațiu Potra ar putea fi adus în România, ministrul Justiției a afirmat că nu poate estima durata: „Poate să dureze și săptămâni sau luni, dar nu pot face o evaluare concretă pe cazul de față, pentru că procedura ține în exclusivitate de autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Ce pot să vă asigur este că autoritățile române fac absolut tot ceea ce depinde de ele pentru că această procedură să se desfășoare cât mai repede”, a subliniat Marinescu.

Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în Dubai.

