Rețea uriașă de medicamente false: Zeci de mii de oameni păcăliți să renunțe la tratamentele pentru cancer

În urma schemei, zeci de mii de persoane din România ar fi fost înșelate, inclusiv pacienți oncologici care au renunțat la tratamentele prescrise de medici. Prejudiciul este estimat la peste 100 de milioane de euro, iar anchetatorii spun că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

Potrivit procurorilor, escrocii promovau online produse prezentate ca „tratamente miraculoase”, fără nicio eficiență medicală. Aproape 200 de site-uri folosite în schemă au fost închise.

Surse din anchetă arată că printre victime s-ar fi aflat și pacienți cu forme grave de cancer, a căror stare s-a agravat după ce au renunțat la terapiile recomandate de specialiști, în favoarea suplimentelor promovate fraudulos.

Sute de mii de medicamente falsificate

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit peste 250.000 de comprimate și flacoane cu substanțe comercializate la prețuri de aproximativ 36 de euro bucata. Rețeaua funcționa printr-un sistem complex de call center, unde operatorii foloseau scenarii prestabilite pentru a convinge clienții să cumpere produsele.

Specialiștii din domeniul medical avertizează că astfel de practici pot avea consecințe fatale, mai ales în cazul pacienților cu afecțiuni oncologice sau cardiovasculare.

„Este una dintre cele mai cinice infracțiuni”, a declarat un medic specialist, subliniind riscul major al abandonării tratamentelor prescrise.

Rețea activă în 12 țări

Anchetatorii au stabilit că gruparea destructurată de DIICOT acționa în cel puțin 12 state, atât din Europa, cât și din afara continentului. În cei șapte ani de activitate, liderii rețelei ar fi obținut un profit de peste 125 de milioane de euro.

O altă grupare similară, destructurată de Poliția Capitalei, ar fi folosit inclusiv imagini trucate cu medici și vedete pentru promovarea produselor. Printre persoanele publice a căror imagine a fost falsificată se numără artiști și medici cunoscuți, fără acordul acestora.

„După atâția ani de batjocură pe numele meu…”, a declarat una dintre persoanele ale căror identități au fost folosite în mod fraudulos.

Mii de victime posibile

Deși până acum au fost identificate oficial circa 60 de victime, anchetatorii estimează că numărul real ar putea ajunge la 30.000 de persoane. Multe dintre acestea ar fi fost pacienți cu boli grave, convinși să urmeze tratamente neautorizate.

În cadrul anchetei, au fost reținute mai multe persoane, iar altele sunt cercetate sub control judiciar.

Autoritățile reamintesc că tratamentele trebuie urmate doar la recomandarea medicilor specialiști și avertizează asupra „remediilor miraculoase” promovate online, potrivit observatornews.ro.