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Final fericit în Cheile Turenilor! O familie a salvat viața unui miel blocat pe stânci după ce a sunat la pompieri

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   19:20
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Final fericit în Cheile Turenilor! O familie a salvat viața unui miel blocat pe stânci după ce a sunat la pompieri
ISU Cluj/Un miel speriat, salvat de pompieri de pe o stâncă din Cheile Turenilor

Salvare neobișnuită în Cheile Turenilor. Un miel a rămas blocat într-o râpă de peste 20 de metri, după ce s-a îndepărtat de turmă.

Vinei seara, pompierii Detașamentului Turda au intervenit pentru salvarea unui miel dintr-o zonă greu accesibilă din Cheile Turenilor, informează ISU Cluj.

Mielul a rămas blocat într-o râpă adâncă de peste 20 de metri. Auzindu-i probabil scâncetele, o familie care se afla, întâmplător în zonă, a anunțat autoritățile.

„Animalul a fost văzut întâmplător de o familie, care a ales să meargă în Chei pentru a-și face fotografii, profitând de peisajul frumos. Oameni cu suflet mare, aceștia au apelat imediat la ajutorul echipajelor noastre”, transmite ISU Cluj.

Deși râpa era adâncă și râpa era greu accesibilă, pompierii au reușit să ajungă la animal și să-l salveze.

Mielul a fost dus la loc sigur, iar oamenii care au dat alarma l-au anunțat și pe proprietar.

Pe imaginile transmise de ISU Cluj, se vede cum pompierii se străduiesc să scoată animalul blocat în râpă. Din fericire, mielul nu a fost rănit și a putut reveni cu bine în turmă.

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Subiecte în articol: cluj miel blocat Cheile Turenilor
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