Scandal de corupție în Armată: Generalii Florentina Ioniţă şi Cătălin Zisu ar ridica un hotel pe litoral

Florentina Ioniţă este general cu două stele, promovată şi decorată atât de Traian Băsescu, cât şi de Klaus Iohannis. Managerul de spital ar avea legături apropiate şi cu generalul Cătălin Zisu, la rândul său urmărit de DNA. Cei doi ar ridica împreună un hotel, pe litoral, scrie observatornews.ro

Schema s-ar fi derulat între 2020 şi 2023. Prejudicii de 8.2 milioane de lei

Surse din anchetă spun că numele Florentinei Ioniţă şi al mai multor angajaţi figurau în diferite proiecte derulate de spital. În realitate, n-ar fi avut nicio contribuţie la ele, deşi primeau bani frumoşi pentru asta. Chiar generalul Florentina Ioniţă apare cu servicii prestate în perioada în care era în concediu în Egipt sau Poiana Braşov. Schema s-ar fi derulat între 2020 şi 2023, iar prejudiciul se ridică la 8,2 milioane de lei. Mai mult, managerul Spitalului Militar ar fi semnat fără drept acte în numele ministrului Apărării sau Statului Major. Faptele cercetate sunt de abuz în serviciu şi uzurpare de calităţi oficiale.

Ministrul Apărării a transmis într-un comunicat că era deja informat de suspiciunile de corupţie de la spital. Şi că a semnat trecerea în rezervă a generalului.

Florentina Ioniţă, în top 100 cel mai succes femei din România

Florentina Ioniţă figurează în top 100 cele mai de succes femei din România. Este primul general femeie numit vreodată la conducerea Spitalului Militar.

A fost avansată în grad de Traian Băsescu, Iar în mandatul lui Klaus Iohannis a primit mai multe decoraţii, precum Meritul Sanitar sau Steaua României. De altfel, Florentina Ioniţă era într-un anturaj select, nelipsită la ceremoniile militare la care participau preşedintele sau miniştrii Apărării.

"Toţi miniştrii cu care am lucrat până acum, toţi cei din conducerea ministerului m-au susţinut. Prin mine susţinând spitalul. Dar este foarte important să ştii ce să le ceri acelor oameni" spunea Florentina Ioniţă în 2019.

În cei 11 ani petrecuţi în fruntea Spitalului Militar, Florentina Ioniţă a acumulat o avere impresionantă. Are 3 apartamente în Bucureşti, o casă în Buzău şi una în Ilfov. Şase terenuri, o maşină şi bijuterii de peste 25.000 de euro. În 2023, a câştigat din salariu aproximativ 75.000 de euro, potrivit declaraţiei de avere.

Ioniţă şi Zisu ar ridica un hotel în staţiunea Venus

Managerul spitalului militar ar avea relaţii apropiate şi cu generalul Cătălin Zisu. Surse Observator spun că cei doi s-au asociat pentru a ridica un hotel în staţiunea Venus.

"Hotelul cu trei etaje este amplasat direct pe plajă, cu vedere frontală către mare. Autorizaţia a fost emisă în august 2024 şi este gata în proporţie de cam 60%, se lucrează la interioare. Potrivit unor surse, clădirea ar fi ridicată chiar de firme care au avut contracte cu spitalul public militar" a relatat reporterul Observator Andreea Filip.

Generalul Cătălin Zisu este la rândul său acuzat de DNA că ar fi decontat lucrări fictive de aproape 2,5 milioane de euro la cimitirul Ghencea.