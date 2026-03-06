x close
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Ei au fost prinși în flagrant și sunt acuzați de luare de mită

de Redacția Jurnalul    |    06 Mar 2026   •   08:57
Sursa foto: DNA

DNA i-a reținut pe șefii vămilor din Portul Constanța. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța, au fost reținuți în noaptea de joi spre vineri de procurorii DNA.

Christian Gudu a fost reținut joi seară, la ora 23:35, iar Lică Octavian Parfene a fost reținut de DNA începând cu ora 01:50.

Ambii au fost prinși în flagrant și sunt acuzați de luare de mită.

Surse judiciare susțin că ambii au primit sume de bani în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intra în îndatoririle lor de serviciu, mai precis pentru ca formalitățile vamale pentru importurile de mărfuri din perioada 01.12.2025-05.12.2025, realizate de agenți economici având comisionar vamal pe QUALITY BROKER SRL, să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate.

 

(sursa: Mediafax)

