Trump îl exclude pe Tucker Carlson din MAGA, după criticile privind războiul cu Iranul

„Tucker și-a pierdut calea. Am știut de mult timp că nu este reprezentativ pentru MAGA. Mișcarea ne salvează țara, ne face țara grozavă din nou. Maga înseamnă punerea Americii pe primul loc, iar Tucker nu reprezintă niciunul dintre aceste lucruri. Tucker nu este suficient de inteligent încât să înțeleagă asta”, a declarat Trump, joi, într-un interviu pentru ABC, citat de The New York Post.

Comentariile vin după ce Carlson a declarat public că atacurile Israelului și SUA asupra Iranului sunt „absolut dezgustătoare și malefice”.

Prezentatorul care a fost concediat de Fox News, are în prezent un podcast, a criticat deschis administrația Trump în legătură cu probleme precum dosarele Epstein, războiul din Ucraina și altele.

Controversatul jurnalist american a avut chiar și un interviu de 20 de minute cu Vladimir Putin, în care l-a confruntat referitor la războiul din Ucraina.

Printre realizările lui Carlson ca fost adept al mișcării MAGA se numără întâlnirile repetate cu Trump la Casa Albă, dar și un discurs în primetime la Convenția Națională Republicană în 2024.

Pe lângă faptul că l-a trimis pe gazda podcastului în lumea celor care au fost odată MAGA, joi Trump, a sărbătorit victoria deciziei sale privind Iranul.

El a calificat operațiunea drept un succes și a spus că oamenii „au apreciat-o”, deși sondajele au dat rezultate mixte.

„Vor fi decimați pentru o perioadă de 10 ani înainte de a putea reconstrui”, a precizat el cu privire la Iran.

La fel ca și Carlson, fosta deputată Marjorie Taylor Green a adoptat recent o poziție agresivă împotriva lui Trump, criticându-l dur pe președinte pentru modul în care administrația sa a gestionat dosarele Epstein. Ea și-a exprimat și furia față de decizia de a ataca Iranul.

„Administrația Trump a întrebat într-un sondaj câți morți ar fi dispuși alegătorii să accepte într-un război cu Iranul??? Ce ziceți de ZERO, gașcă de mincinoși bolnavi. Am votat pentru America First (n.r. - set de politici care pun interesele SUA pe primul loc) și ZERO războaie” a scris recent republicana din Georgia pe X.

(sursa: Mediafax)