Șpăgi de milioane la ELCEN. Cum împărțeau banii directorii companiei: "Avem o pizza?! Da. Mâncăm toți! "

de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   12:30
Șpăgi de milioane la ELCEN. Cum împărțeau banii directorii companiei: &quot;Avem o pizza?! Da. Mâncăm toți! &quot;

Procurorii DNA au descoperit o rețea de mită în cadrul companiei ELCEN, responsabilă cu furnizarea căldurii în Capitală.

Directorul general și comercial ai firmei, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, sunt acuzați că împărțeau șpăgile "ca pe o pizza", după cum reiese din interceptările realizate de anchetatori pe parcursul mai multor luni.

Cei doi directori ar fi pus la cale o schemă prin care primeau mită pentru contractele companiei. Una dintre șpăgi ar fi ajuns la 1,5 milioane de euro, sumă cerută ca procent dintr-un contract pentru achiziția unui teren de peste 31.000 de metri pătrați, destinat extinderii CET Sud și evaluat la 9,4 milioane de euro.

Șpagă pentru o semnătură

Într-un alt caz, un om de afaceri moldovean ar fi plătit 40.000 de lei pentru ca directorul general să semneze rapid trei facturi, în valoare totală de 7 milioane de lei.

  • Slivinschi Valeriu: Ce, să-ți dau ăia 40? Îți mai trebuie?
  • Zamfiroi Cristian: Da, da, păi de-asta...
  • Zamfiroi Cristian Andrei Cornel: A! Eee! Da! Când...după ce termini cu...Ăăă...A, nu-i ai...

Directorii, preocupați că vor fi prinși

Aceștia discutau despre riscurile ca afacerile să fie investigate de DNA sau alte autorități, manifestând preocuparea pentru eventualele anchete.

  • Zamfiroi Cristian: Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur vă, va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce...și-atuncea o să fie luați la-ntrebări!
  • A.N.: Cine a fă...
  • Zamfiroi Cristian: O venit Zamfiroi cu el...pe stick!
  • A.N.Și ce firmă a făcut? A făcut...stai, care?
  • Zamfiroi Cristian: N-ai au...nu că studiu` de fezabilitate, caietu` de sarcini!

Şpaga, împărțită ca pizza

Într-o altă înterceptare, din august 2025, şpaga este comparată cu o pizza.

  • Creţu Sârbu Claudiu Ionuţ:tu vrei să bagi…tu vrei să bagi o listă lungă, să…să fie toată lumea fericită, să…
  • Zamfiroi Cristian Andrei Cornel: Nu, asta e…
  • Creţu Sârbu Claudiu Ionuţ: Să fi…să fie ca la Electric Castle…
  • Zamfiroi Cristian:obiectivu` meu este să…fiu io, bine, la final, știi? Nu...Dar într-adevăr îs om de echipă, îs…adică nu…nu-i, nu-s individualist, știi? Să mă simt io bine prin nefericirea altora, știi aicea, știi? Adică aș prefera "Avem o pizza?!" "Da" "P..a mea, mâncăm toți! Câte-o felie, sau câte juma` de felie, dacă suntem mai mulți, știi?!" Adică nu "Bă, mănânc io…"

DNA a dispus plasarea celor doi directori, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, sub control judiciar, interzicându-le exercitarea funcțiilor pe durata cercetărilor, potrivit observatornews.ro.

Ancheta araă o practică extinsă de corupție în cadrul ELCEN, afectând modul de funcționare al companiei de stat și, implicit, serviciile oferite bucureștenilor. Ancheta continuă pentru identificarea altor implicări și prejudicii financiare.

