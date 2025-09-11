Șpăgi de milioane la ELCEN. Cum împărțeau banii directorii companiei: "Avem o pizza?! Da. Mâncăm toți! "

Directorul general și comercial ai firmei, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, sunt acuzați că împărțeau șpăgile "ca pe o pizza", după cum reiese din interceptările realizate de anchetatori pe parcursul mai multor luni.

Cei doi directori ar fi pus la cale o schemă prin care primeau mită pentru contractele companiei. Una dintre șpăgi ar fi ajuns la 1,5 milioane de euro, sumă cerută ca procent dintr-un contract pentru achiziția unui teren de peste 31.000 de metri pătrați, destinat extinderii CET Sud și evaluat la 9,4 milioane de euro.

Șpagă pentru o semnătură

Într-un alt caz, un om de afaceri moldovean ar fi plătit 40.000 de lei pentru ca directorul general să semneze rapid trei facturi, în valoare totală de 7 milioane de lei.

Slivinschi Valeriu: Ce, să-ți dau ăia 40? Îți mai trebuie?

Ce, să-ți dau ăia 40? Îți mai trebuie? Zamfiroi Cristian: Da, da, păi de-asta...

Da, da, păi de-asta... Zamfiroi Cristian Andrei Cornel: A! Eee! Da! Când...după ce termini cu...Ăăă...A, nu-i ai...

Directorii, preocupați că vor fi prinși

Aceștia discutau despre riscurile ca afacerile să fie investigate de DNA sau alte autorități, manifestând preocuparea pentru eventualele anchete.

Zamfiroi Cristian: Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur vă, va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce...și-atuncea o să fie luați la-ntrebări!

Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur vă, va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce...și-atuncea o să fie luați la-ntrebări! A.N.: Cine a fă...

Cine a fă... Zamfiroi Cristian: O venit Zamfiroi cu el...pe stick!

O venit Zamfiroi cu el...pe stick! A.N.: Și ce firmă a făcut? A făcut...stai, care?

Și ce firmă a făcut? A făcut...stai, care? Zamfiroi Cristian: N-ai au...nu că studiu` de fezabilitate, caietu` de sarcini!

Şpaga, împărțită ca pizza

Într-o altă înterceptare, din august 2025, şpaga este comparată cu o pizza.

Creţu Sârbu Claudiu Ionuţ: …tu vrei să bagi…tu vrei să bagi o listă lungă, să…să fie toată lumea fericită, să…

…tu vrei să bagi…tu vrei să bagi o listă lungă, să…să fie toată lumea fericită, să… Zamfiroi Cristian Andrei Cornel: Nu, asta e…

Nu, asta e… Creţu Sârbu Claudiu Ionuţ: Să fi…să fie ca la Electric Castle…

Să fi…să fie ca la Electric Castle… Zamfiroi Cristian:…obiectivu` meu este să…fiu io, bine, la final, știi? Nu...Dar într-adevăr îs om de echipă, îs…adică nu…nu-i, nu-s individualist, știi? Să mă simt io bine prin nefericirea altora, știi aicea, știi? Adică aș prefera "Avem o pizza?!" "Da" "P..a mea, mâncăm toți! Câte-o felie, sau câte juma` de felie, dacă suntem mai mulți, știi?!" Adică nu "Bă, mănânc io…"

DNA a dispus plasarea celor doi directori, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, sub control judiciar, interzicându-le exercitarea funcțiilor pe durata cercetărilor, potrivit observatornews.ro.

Ancheta araă o practică extinsă de corupție în cadrul ELCEN, afectând modul de funcționare al companiei de stat și, implicit, serviciile oferite bucureștenilor. Ancheta continuă pentru identificarea altor implicări și prejudicii financiare.