Surse de la Cotroceni: Cel mai probabil reforma pensiilor speciale va fi trimisă la CJUE

Reforma pensiilor speciale, pe care insistă premierul Ilie Bolojan, ar urma să fie trimisă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), relatează surse din Administrația Prezidențială.

„P⁠are că la CCR s-au cam schimbat polii de putere dacă 8 din 9 judecători au decis amânarea iar a deciziei Cel mai probabil reforma va fi trimisă reforma la CJUE”, relatează aceleași surse.

Curtea Supremă de Justiție a cerut CCR să sesizeze CJUE în privința statutului magistraților iar Curtea Constituțională a decis ieri că pe 18 februarie 2026, săptămâna viitoare, va lua o decizie în acest sens.

În ceea ce privește referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan în cadrul magistraturii, aceleași surse din Administrația Prezidențială arată două ipoteze care sunt luate în calcul:

„Un vot prin corespondență, și aici le este frică multora dintre judecători să primească plicul și să își exprime votul – deși ar fi varianta cea mai rapidă, în doar câteva săptămână, sau o variantă online, cumva securizat prin STS, dar în această situație ar dura cel puțin o lună”.

Sursele arată că „judecătorii opozanți nu au mai venit cu acele argumente în plus pe care le ceruse președintele în ultimele discuții, care să arate exact problemele din justiție”.

