Surse judiciare: Șeful CJ Constanța, vizat de Parchetul General. Descinderi legate de dosarele a doi procurori

Potrivit unor surse judiciare, citate de stiripesurse.ro, vizat de perchezițiile Parchetului General ar fi și președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.

Departamentul de comunicare și relații publice din cadrul CJ Constanța susține că instituția nu ar fi vizată de percheziții.

O parte dintre descinderi continuă ancheta care a zguduit sistemul judiciar constănțean în luna mai, iar celelalte sunt efectuate într-un alt dosar penal.

Operațiunea este coordonată de procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

La descinderi participă ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române.

Cele 11 percheziții sunt efectuate la domiciliile a trei persoane fizice și la sediile sociale ale unor societăți comerciale. În total, verificările vizează zece persoane juridice.

Anchetatorii nu au comunicat, până în acest moment, identitatea persoanelor și a companiilor vizate, valoarea unui eventual prejudiciu sau dacă vor avea loc audieri și rețineri.

Dosarul care a zguduit Justiția constănțeană

Parchetul General precizează că acțiunile de joi sunt desfășurate atât în continuarea măsurilor luate în perioada 13–15 mai 2026, într-un dosar penal, cât și într-o altă cauză instrumentată de Secția de urmărire penală.

În luna mai, procurorii au efectuat 13 percheziții într-un dosar privind suspiciuni de trafic de influență și alte fapte de corupție, inclusiv la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Potrivit unor surse judiciare, acțiunea de azi ar avea legătură cu dosarul instrumentat de Marius Iacob, procuror șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, anchetă în care au fost arestați: Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Dobrogei, suspectat de trafic de influență, și de trafic de influență, în formă continuată (multiple acte materiale), Teodor Niță – bănuit de instigare la abuz în serviciu, dar și, potrivit minutei hotărârii de prelungire a arestării, de șantaj, dar și Daniel Learciu, fost consilier județean PSD Constanța și director al Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Constanța, arestat în același dosar, acesta fiind acuzat de cumpărare de influență, în formă continuată (patru acte materiale).

În urma operațiunii, procurorii Gigi Valentin Ștefan, fost șef al Parchetului Curții de Apel Constanța, și Teodor Niță au fost reținuți și ulterior arestați preventiv.

Anchetatorii au descris o presupusă rețea în care influența exercitată asupra unor dosare penale ar fi fost folosită pentru obținerea unor foloase necuvenite. Potrivit documentelor prezentate anterior de ȘTIRIPESURSE.RO, la perchezițiile din mai ar fi fost găsiți aproximativ 100.000 de euro într-un birou și alți 30.000 de euro într-un autoturism.

Parchetul General nu a precizat deocamdată câte dintre cele 11 percheziții efectuate joi sunt legate de acest dosar și câte vizează cea de-a doua cauză penală.

Procurorii caută toate persoanele implicate

Potrivit comunicatului oficial, descinderile au drept scop completarea probatoriului, stabilirea întregii situații de fapt și identificarea tuturor persoanelor care ar putea fi implicate.

„Perchezițiile domiciliare sunt efectuate în vederea administrării probatoriului necesar pentru stabilirea situației de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis Parchetul General.

Autoritățile subliniază că efectuarea perchezițiilor și continuarea urmăririi penale reprezintă etape ale procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.