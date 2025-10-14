Tânărul de 20 de ani, implicat în accidentul din Capitală soldat cu moartea unei femei, reținut

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   09:03
Tânărul de 20 de ani care se afla la volanul mașinii implicate luni în accidentul din Capitală soldat cu moartea unei femei și rănirea gravă a unui copil a fost reținut pentru 24 de ore.

„Conducătorul autovehiculului în vârstă de 20 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, a anunțat marți dimineața Brigada Rutieră a Capitalei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Accidentul a avut loc pe Șoseaua Berceni.

Tânărul a accidentat doi pietoni: o femeie în vârstă de 35 de ani și un copil în vârstă de aproximativ 2 ani, aflat în cărucior.

În urma impactului, femeia a murit, iar copilul a fost dus la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident capitala moarte
