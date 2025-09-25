Toto Dumitrescu scapă de arest: Judecătorii au decis să fie cercetat la domiciliu

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   17:45
Sursa foto: Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, a fost plasat în arest la domiciliu prin decizia Tribunalului București, după ce a cerut eliberarea din arest preventiv și a declarat că a consumat cocaină abia după producerea accidentului rutier în care a fost implicat.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a obținut joi o decizie favorabilă la Tribunalul București, după ce a cerut să fie eliberat din spatele gratiilor și să fie plasat în arest la domiciliu.

În fața instanței, acesta a declarat că a consumat cocaină după producerea accidentului rutier în care a fost implicat, nu înainte.

Judecătorii au admis cererea și au dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, urmând ca ancheta să continue sub această formă.

Toto Dumitrescu, fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii.

Din primele informații, o șoferiță în vârstă de 23 de ani intenționa să vireze la stânga, însă a fost lovită de autoturismul condus de Toto Dumitrescu, care circula cu viteză mare. Mașina victimei a fost avariată grav, iar tânăra a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

