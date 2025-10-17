Cum își umilea presupusele victime sora lui Carmen Dan

Simona Stan era în atenția autorităților încă din perioada în care sora ei, Carmen Dan, ocupa funcția de ministru al Administrației și Internelor (2017-2019).

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru gandul.ro, că încă de atunci Simona Stan se lăuda cu faptul că poate intermedia achiziționarea unor autoturisme de lux și locuințe aflate în patrimoniul OMV pentru niște sume mult sub prețul pieței. Și atunci, victimele erau persoane care lucrau în domeniul medical și aveau disponibile sume mari de bani.

Cu sora așezată în fotoliul de ministru al Internelor, înșelăciunile Simonei Stan au fost tolerate de autoritățile statului până în primăvara anului trecut, când o femeie de afaceri a reclamat la Secția 16 Poliție că a fost înșelată de Irina Teodorescu, o fostă avocată, și de Simona Stan, cu 8.000 de euro, suma ce reprezenta avansul pentru un presupus apartament.

Cele două femei au fost ridicate de la Brașov, în baza unor mandate de aducere. După audieri, fosta avocată a fost pusă de anchetatori sub control judiciar, în timp ce pe numele surorii fostului ministru de Interne nu a fost luată nicio măsură.

La scurt timp după mediatizarea cazului, la Secția 16 Poliție s-ar fi prezentat alte persoane, majoritatea medici și reprezentanți ai mediului de afaceri. Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că aceștia pierduseră împreună aproximativ 1,5 milioane de euro.

Chiar dacă, inițial, persoanele înșelate au afirmat că nu vor renunța la plângeri, sursele citate au spus că, în cele din urmă, părțile s-au împăcat.

Simona Stan a ajuns din nou la Poliție joi dimineață, cât a fost ridicată de acasă și dusă pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2. Odată cu ea a fost adusă și Mariana Popa, o presupusă complice, care patronează un salon de înfrumusețare din Sectorul 2.

Conform anchetatorilor, sora fostei ministre de Interne ar fi acționat după aceeași rețetă. Mariana Popa racola oameni la salonul de înfrumusețare, din rândul clienților cu situație financiară bună, majoritatea medici stomatologi, cărora le spunea că știe o persoană care ocupă o funcție importantă în organigrama OMV Petrom sau Transpeco Logistic&Distribution care le poate facilita achiziționarea unor mașini și apartamente care aparțin acestor societăți. Pentru a nu pierde ocazia, care apare „o dată în viață”, aceste persoane trebuiau să achite repede contravaloarea bunurilor. În acest fel au înșelat șase persoane, dintre care cinci sunt stomatologi, cu o sumă totală de aproximativ 550.000 de euro.

Surse apropiate anchetei au spus că după ce încasa sumele Simona Stan nu mai era de găsit, însă, dacă se întâmpla să răspundă la telefon vreuneia dintre victime devenea agresivă verbal. „Acum nu mai ești milionar?!”, i-ar fi spus femeia unuia dintre medicii care a rămas fără o sumă mare de bani. Totodată, aceasta le lăsa de înțeles că își vor banii înapoi pentru că „sunt săraci”.

În dosar apar și numele soțului Simonei Stan, care lucrează la Secretariatul General al Guvernului, dar și numele lui Cristian Borcea, despre care sora lui Carmen Dan susținea că îi este prieten apropiat. Atât Carmen Dan cât și Cristian Borcea urmează să fie audiați în calitate de martori.

„Nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea, nici pe doamna ministru, nici pe sora sa. Nu le-am văzut în viața mea. Nu am primit, până acum, vreo citație, dar dacă o să primesc o să mă duc și o să spun ce vă spun și vouă acum, că nu le-am văzut în viața mea. Fiecare trebuie să răspundă pentru ce face”, a declarat Cristi Borcea, pentru Gândul.

