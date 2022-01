Un consilier în Ministerul Dezvoltării a fost trimis în judecată pentru corupție

Acesta a fost consilier evaluare - examinare în cadrul MDLPA- Serviciul Corp Control, și este judecat pentru două infracţiuni de trafic de influenţă.

Totodată, a mai fost trimis în judeată şi un om de afaceri pentru cumpărare de influenţă, respetiv Gheorghe Ciorbă, implicat în dosarul foştilor miniştri ai Agriculturii Decebal Traian Remeş şi Ioan Avram Mureşan.

În rechizitoriu se arată că, în perioada septembrie - octombrie 2020, Viorel Dinu ar fi pretins, iar în luna noiembrie 2020 ar fi primit de la omul de afaceri un autoturism de lux nou, pentru a fi folosit de o rudă a sa. Autoturismul ar fi fost cumpărat în leasing cu 58.518,25 euro, fiind ulterior înmatriculat pe o firmă controlată de omul de afaceri.

"Folosul ar fi fost primit de inculpatul Viorel Dinu pentru ca, prin poziţia deţinută în minister, să îşi exercite influenţa pe care lăsa să se înţeleagă că o are asupra unor primari care aveau în derulare proiecte finanţate prin programe PNDL, astfel încât lucrările să fie realizate de firmele conduse în fapt de omul de afaceri. În plus, Dinu şi-ar fi exercitat influenţa asupra unuia dintre primari pentru ca omul de afaceri să achite avansul şi ratele de leasing pentru autoturismul primit", arată anchetatorii.



Într-o altă situație, Viorel Dinu, în calitate de consilier, ar fi pretins şi ulterior ar fi primit suma de 50.000 lei, în luna iunie 2021, prin intermediar, de la acelaşi om de afaceri, susţinând că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi ar fi promis că îi va determina pe aceştia să admită o contestaţie formulată de firma la care omul de afaceri era director executiv, ca urmare a excluderii de la o licitaţie la care firma participase. Contestaţia a fost admisă.

Au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri care aparțin lui Viorel Dinu.