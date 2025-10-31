UPDATE Accident pe Autostrada A1, între un TIR și un microbuz

UPDATE:

La locul evenimentului a fost solicitată și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad.

Opt persoane au fost implicate, dintre care cinci au fost rănite. Victimele sunt conștiente, cooperante și neîncarcerate. Este vorba despre patru bărbați și o femeie, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare.

Celelalte trei persoane implicate au refuzat transportul la spital.

Știre inițială:

Potrivit ISU Arad, accidentul rutier a avut loc între un autotren și un microbuz, pe sensul de mers Arad - Nădlac - Km 570, pe A1.

Intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.

La fața locului acționează și pompierii voluntari din cadrul SVSU Pecica.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)