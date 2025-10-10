Accident grav pe Autostrada A1 București–Pitești: cinci mașini și un TIR, implicate într-un carambol. Două persoane au fost rănite

Un accident rutier în lanț s-a produs vineri, pe Autostrada A1 București–Pitești, în apropierea localității Palanca, județul Giurgiu. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, în coliziune au fost implicate cinci autoturisme și un TIR.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, fiind asistate medical la fața locului. Autoritățile urmează să stabilească dacă acestea vor fi transportate la spital.

Traficul rutier este complet oprit pe sensul de mers către Pitești, la kilometrul 39+800, iar polițiștii recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze rutele ocolitoare.

Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de echipele de anchetă aflate la fața locului.