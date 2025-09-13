Accident grav între un autoturism și un TIR în Alba: două persoane rănite

UPDATE:

Forțele de intervenție au ajuns la locul accidentului.

La locul accidentului o persoană conștientă, se află încarcerată în autoturism. Se intervine pentru descarcerare acesteia.

O alta persoană implicată în accident se află în stop cardio-respirator. S-au început manevrele de resuscitare.

Accident la primele ore ale dimineții

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, pe raza localității Căpâlna, lângă Sebeș. Potrivit ISU Alba, apelul la 112 anunța că cele două victime erau încarcerate, dar conștiente.

Intervenție de urgență la fața locului

Pentru salvarea persoanelor rănite, Detașamentul de pompieri Sebeș a mobilizat rapid mai multe echipaje: o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic.

Trafic îngreunat în zonă

În urma coliziunii, traficul în zonă a fost restricționat temporar pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și degajarea carosabilului.