Accident rutier cu patru mașini implicate pe Centura Timișoarei

Un accident rutier a avut loc pe Centura Timișoarei, în localitatea Moșnița Veche, implicând patru autoturisme și zece persoane, dintre care patru minori, anunță ISU Timiș.

La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ.

Echipajele medicale acordă îngrijiri unei femei.

(sursa: Mediafax)

Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro

