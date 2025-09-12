Accident rutier cu patru mașini implicate pe Centura Timișoarei

Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
Un accident rutier a avut loc pe Centura Timișoarei, în localitatea Moșnița Veche, implicând patru autoturisme și zece persoane, dintre care patru minori, anunță ISU Timiș.
La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum și două ambulanțe SAJ.
Echipajele medicale acordă îngrijiri unei femei.
(sursa: Mediafax)
Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro
Keywords:ACCIDENT, CENTURĂ
