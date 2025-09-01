Accident între două autoturisme în Prahova. Doi copii au fost răniți

Centrul Infotrafic anunță că accidentul a avut loc pe DN 1D, la ieșirea din localitatea Albești Paleologu către Urziceni, județul Prahova.

Traficul în zonă este oprit.

ISU Prahova anunță că intervine la fața locului cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. A fost solicitat în psrijin și elicopterul SMURD.

Din primele informații primite de la fața locului, în mașini se aflau cinci persoane, printre care și doi copii. Aceștia din urmă ar fi suferit diferite leziuni și sunt asistați la fața locului.

(sursa: Mediafax)