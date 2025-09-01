x close
Accident între două autoturisme în Prahova. Doi copii au fost răniți

de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   19:15
Sursa foto: Hepta

Un accident în care au fost implicate două autoturisme a avut loc luni seara pe DN 1D în județul Prahova. Doi copii sunt răniți.

Centrul Infotrafic anunță că accidentul a avut loc pe DN 1D, la ieșirea din localitatea Albești Paleologu către Urziceni, județul Prahova.

Traficul în zonă este oprit.

ISU Prahova anunță că intervine la fața locului cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. A fost solicitat în psrijin și elicopterul SMURD.

Din primele informații primite de la fața locului, în mașini se aflau cinci persoane, printre care și doi copii. Aceștia din urmă ar fi suferit diferite leziuni și sunt asistați la fața locului.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident raniti copii
