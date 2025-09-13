Accident cumplit în Bihor

Un grav accident rutier a avut loc între localitățile Olcea și Belfir, județul Bihor, implicând un camion, o autoutilitară și un motociclu, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor.

Din cele opt persoane implicate, una a suferit răni medii și ușoare, iar o femeie a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitată la fața locului. Manevrele au avut succes, însă starea victimei rămâne instabilă, urmând să fie transportată la spital.

La intervenție au participat pompierii Gărzii Tinca, ambulanța SMURD a subunității, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

(sursa: Mediafax)