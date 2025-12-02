x close
Accident cumplit în Bihor

de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   08:18
Sursa foto: SMURD

Accident grav în localitatea Peștere din Bihor. Trei persoane au fost implicate, dintre care una se află în stop cardio-respirator. Intervenția continuă.

Pompierii bihoreni intervin la un accident rutier grav în localitatea Peștere. Două autoturisme au fost implicate în coliziune. Trei persoane au fost afectate.

La momentul alertei, s-a raportat existența a două persoane încarcerate, ambele conștiente. La fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție.

Stația de Pompieri Aleșd a trimis o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de descarcerare grea. Au intervenit și echipajul de prim ajutor, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea cu medic de urgență.

La sosirea echipajelor, au fost identificate trei persoane implicate în accident. Două dintre acestea erau conștiente, iar a treia se află în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Intervenția este în desfășurare. Echipajele lucrează pentru extracția victimelor, acordarea îngrijirilor medicale de urgență și stabilizarea acestora în vederea transportului la unități medicale.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident grav bihor pompieri
