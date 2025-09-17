x close
Accident cumplit: două persoane decedate și una încarcerată!

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   11:00
Un accident rutier grav pe DN7, la Bascov, între un autoturism și un autocamion, s-a soldat cu două persoane decedate și una încarcerată. La fața locului intervin pompierii ISU Argeș și echipaje SAJ pentru salvarea victimei și gestionarea situației.

Un accident rutier grav a avut loc pe DN7, la ieșirea din comuna Bascov, implicând un autoturism și un autocamion, anunță IPJ Argeș. Polițiștii Serviciului Rutier Argeș sunt la fața locului pentru primele măsuri și cercetări.

ISU Argeș informează că la locul accidentului intervin pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de două echipaje SAJ.

Forțele de intervenție au identificat trei victime: două persoane au decedat, iar o a treia victimă, inconștientă, este încarcerată și primește asistență medicală de urgență.

Misiunea de salvare este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident bascov decese
