Accident cumplit în județul Cluj

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit în jurul orei 07.00 la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc.

A rezultat o singură victimă, fiind vorba despre un biciclist accidentat.

În momentul în care echipajele ISU au ajuns la fața locului, bărbatul era în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare au fost începute de polițiștii trimiși la misiune.

Manevrele de resuscitare au fost preluate de către paramedici, respectiv echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, însă din păcate victima de aproximativ 50 de ani a fost declarată decedată.

Totodată, în urma accidentului, două autoutilitare și un autoturism au fost ușor avariate.

Polițiștii urmează să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)