x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident cumplit în județul Cluj

Accident cumplit în județul Cluj

de Redacția Jurnalul    |    12 Sep 2025   •   08:53
Accident cumplit în județul Cluj

Un bărbat de 50 de ani, biciclist, a murit, vineri dimineața, în urma unui accident petrecut în Jucu de Mijloc, județul Cluj.

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit în jurul orei 07.00 la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Jucu de Mijloc.

A rezultat o singură victimă, fiind vorba despre un biciclist accidentat.

În momentul în care echipajele ISU au ajuns la fața locului, bărbatul era în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare au fost începute de polițiștii trimiși la misiune.

Manevrele de resuscitare au fost preluate de către paramedici, respectiv echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, însă din păcate victima de aproximativ 50 de ani a fost declarată decedată.

Totodată, în urma accidentului, două autoutilitare și un autoturism au fost ușor avariate.

Polițiștii urmează să stabilească din ce cauză s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident cluj biciclist
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri