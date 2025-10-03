x close
Accident pe DN 2, la Mărăcineni – o mașină s-a răsturnat, trafic îngreunat

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   08:34
Două mașini au fost implicate, vineri dimineață, într-un accident, pe DN2, în zona Mărăcineni, județul Buzău, unul dintre eutoturisme răsturnându-se pe carosabil. O persoană a fost rănită ușor, iar traficul se desfășoară cu dificultate spre Focșani.

Un accident rutier s-a produs pe DN 2, în apropiere de localitatea Mărăcineni, județul Buzău, după ce două autovehicule au intrat în coliziune, unul dintre ele răsturnându-se pe carosabil.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, în urma impactului, o persoană a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este restricționat pe o bandă pe sensul de mers către Focșani, circulația desfășurându-se îngreunat pe cealaltă bandă. Polițiștii atrag atenția că în zonă este aglomerație pe ambele sensuri de mers.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident trafic ingreunat masina rasturnata
