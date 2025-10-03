Accident pe DN 2, la Mărăcineni – o mașină s-a răsturnat, trafic îngreunat

Un accident rutier s-a produs pe DN 2, în apropiere de localitatea Mărăcineni, județul Buzău, după ce două autovehicule au intrat în coliziune, unul dintre ele răsturnându-se pe carosabil.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, în urma impactului, o persoană a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul rutier este restricționat pe o bandă pe sensul de mers către Focșani, circulația desfășurându-se îngreunat pe cealaltă bandă. Polițiștii atrag atenția că în zonă este aglomerație pe ambele sensuri de mers.

(sursa: Mediafax)