Accident pe DN 71 București–Târgoviște: trei mașini și un autocamion implicate, două persoane rănite

Un accident rutier a avut loc în zona localității Ulmi, județul Dâmbovița. Au fost implicate trei autoturisme și un autocamion. Două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că accidentul s-a produs vineri dimineață pe DN 71, București–Târgoviște, în zona localității Ulmi.

Două dintre persoanele implicate sunt evaluate medical la fața locului, fără a fi raportate victime în stare gravă.

Traficul rutier a fost restricționat și se desfășoară alternativ, pe un singur sens, urmând ca circulația normală să fie reluată după ora 10:00.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure temeinic la schimbarea direcției de deplasare, pentru prevenirea unor noi incidente.

(sursa: Mediafax)